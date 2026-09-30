Muere Fiona Lowe, hija de Chad Lowe, a los 13 años - CONTACTO

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Fiona Lowe, hija del actor Chad Lowe y Kim Painter, ha fallecido a los 13 años. La noticia fue dada a conocer este martes 29 de septiembre por la familia.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Era una niña cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar. Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían con todo el corazón. De hecho, era la luz de nuestras vidas", escribió la familia en un comunicado recogido por la revista People.

"Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia, y pedimos oraciones y respeto a nuestra intimidad en estos momentos", continúa el texto, que termina recomendando a todo aquel que esté "pasando por dificultades de salud mental" personalmente o conozca a alguien en esa situación, que se ponga "en contacto con la línea de ayuda 988 para suicidios y crisis".

SOBRINA DE ROB LOWE

Nacida el 16 de noviembre de 2012, Fiona era la segunda hija de Lowe y Painter. La pareja tuvo a su primera hija, Mabel, en 2009 y a su tercera, Nixie, en 2016.

Chad Lowe ganó un Emmy por su papel en A fuerza de cariño y ha aparecido en series como Melrose Place, Pequeñas mentirosas o Supergirl, entre otras, mientras que su hermano, Rob Lowe, tío de la joven, es conocido por títulos como Austin Powers: Misterioso agente internacional, Contact, Rebeldes y Parks and Recreation.