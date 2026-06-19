Chiapella protagoniza Olivia, serie que apuesta por "escuchar" para reducir brecha generacional

Madrid, 19 de junio de 2026. El próximo 1 de julio Disney+ estrena 'Olivia', serie protagonizada por Pablo Chiapella. En la ficción creada por David Troncoso y Flipy, el actor da vida a Mario Rey, un conocido presentador del tiempo que, tras cometer un error garrafal en su trabajo, se ve obligado a esconderse junto a su hija Olivia para escapar del revuelo mediático. Una huída que le llevará de regreso a su tierra natal, donde tratará de reconstruir tanto su relación con su padre, Tomás, a quien lleva años sin ver, como con su propia hija. "Esta serie va un poco de eso, de intentar que, a pesar de las diferencias que se han generado en distintas generaciones, lleguen a un punto en común. Y en este caso es la importancia de la familia y de respetar al de enfrente y, sobre todo, escuchar", señala Chiapella en una entrevista concedida a Europa Press. El actor de 'La que se avecina' explica que, desde su posición como padre, trata de "luchar cada día" contra esa brecha generacional para "intentar hacerla cada vez más corta" aunque, apunta, es inevitable que exista.