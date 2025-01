Los mormones cargan contra Érase una vez el Oeste de Netflix: "No eran asesinos"

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Centrada en la Guerra de Utah de 1857, Érase una vez el Oeste de Netflix narra el enfrentamiento entre la iglesia mormona, los grupos indígenas y el gobierno de Estados Unidos. Los miembros de la comunidad mormona han expresado su indignación por la representación de la Iglesia Mormona o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como de su entonces líder, Brigham Young.

Young fue segundo presidente de la iglesia desde 1847 hasta su muerte en 1877 y es uno de los principales villanos de la ficción. Según la serie, contribuyó a perpetrar la devastadora masacre de Mountain Meadows, en la que los miembros de la Iglesia Mormona asesinaron a 120 emigrantes que viajaban por un sendero de carretas en el sur de Utah.

El creador de contenido ScripturePlus, perteneciente a esta iglesia, ha compartido su opinión sobre la serie, a la que ha calificado como "históricamente inexacta". "No, los mormones no eran asesinos en serie sistémicamente. Nunca mataron a esa caravana, al ejército estadounidense o a la aldea Shoshone como se muestra", dijo.

"Y la caricatura que dibujan de Brigham Young no está respaldada en absoluto por los documentos que tenemos de su vida. Esta serie parece hacer un homenaje a eventos como la masacre de Mountain Meadows, que es posiblemente uno de los días más oscuros de nuestra historia en el que Los Santos de los Días fueron los agresores. Pero este trágico evento no fue una orden vertical de Brigham Young, los Santos de los Últimos Días no son sistémicamente violentos", agregó.

Los cineastas mormones Barrett y Jessica Burgin se hicieron eco de estos comentarios, apuntando: "Los Santos de los Últimos Días han estado involucrados en actos de violencia en algunos momentos, pero la vieja idea de que los mormones son violentos es un estereotipo que se ha perpetuado en el pasado. Es problemático, como lo sería para cualquier otro grupo de personas".

"Decir que los mormones son violentos por lo que pasó, por la masacre de Mountain Meadows, no es más cierto que decir que todos los musulmanes son terroristas, lo cual sería terrible sugerir", añadió.