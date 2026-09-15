Michael J. Fox arranca la mayor ovación de los Emmy 2026: "Aceptar el párkinson no significaba rendirme" - ACADEMY OF TELEVISION/YOUTUBE

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Michael J. Fox ha sido galardonado en la 78.ª edición de los Emmy con el premio humanitario Bob Hope. El actor, en silla de ruedas, ha aceptado el premio en el escenario entre aplausos, pronunciando un discurso en el que recordaba cómo, cuando le diagnosticaron párkinson, al principio lo mantuvo en secreto, preocupado por el impacto que podría tener en su carrera.

Tras ser recibido con una calurosa ovación, con gran parte de los asistentes puestos en pie, el protagonista de Regreso al futuro comenzó dedicando unas palabras a la figura que da nombre al premio de la Academia de Televisión estadounidense, Bob Hope. "Aprendí de su ejemplo. No podía saber hasta qué punto esas lecciones tendrían repercusión en mi propia vida", aseguró, incidiendo en cómo la vida le asignó "un papel que no buscaba".

"Al principio mantuve en secreto mi diagnóstico de párkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y a mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo? Me quedé atónito ante el apoyo de todos vosotros", expresó. "Comprendí que aceptar el párkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él; solo significaba que tenía que hacer todo lo que pudiera por todas las personas que viven con esta enfermedad", proclamaba arrancando aplausos y emocionando a los asistentes.

Fox estuvo nominado en esta edición en la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia por su papel en Terapia sin filtro. El interprete cuenta con tres premios Emmy por su rol en la serie de los 80 Enredos de familia, con los que se alzó entre 1986 y 1988 de forma consecutiva, y otro por su papel en Spin City, que obtuvo en el año 2000.

En 1998, Fox hizo público su diagnóstico de párkinson de inicio precoz. Dos años más tarde, creó la Michael J. Fox Foundation, que desde entonces ha recaudado más de 3.000 millones de dólares para impulsar la investigación sobre la enfermedad, convirtiéndose así en la institución que más fondos ha destinado a esta causa.

"Me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y buscar una cura", recordaba el actor en su discurso. "Encontré a personas brillantes que lideraran esta labor en mi nombre y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Estoy orgulloso de los avances que hemos logrado en beneficio de los pacientes de párkinson y sus familias. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, que lo hace posible", expresaba.