Michael Fassbender protagonizará el remake de Oficina de infiltrados producido por George Clooney

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Ya es oficial. Michael Fassbender será el protagonista del remake hollywoodiense de Oficina de Infiltrados, una serie de espías francesa cuya nueva adaptación estará producida por George Clooney.

The Hollywood Reporter asegura que este remake, al que ya se vinculó el nombre de Fassbender hace varios meses, finalmente se titulará The Agency y se podrá ver en Paramount+. Además de encabezar el elenco, Fassbender también ejercerá como productor ejecutivo junto a George Clooney. La producción constará de 10 episodios y Joe Wright dirigirá las dos primeras entregas. El guion correrá a cargo de Jez y John-Henry Butterworth. Según el medio, la producción ya ha comenzado.

Fassbender interpretará a un agente de la CIA al que se le ordena abandonar su vida encubierta y regresar a Londres. Cuando reaparece el amor que dejó atrás, el romance se reaviva, y su carrera, su verdadera identidad y su misión chocarán con esta relación.

"Michael Fassbender es uno de los actores más talentosos de nuestro tiempo", ha declarado Chris McCarthy, coCEO de Paramount Global y CEO de Showtime y MTV Entertainment Studios, en un comunicado. "Aporta seriedad y complejidad matizada a cada personaje que interpreta, por lo que estamos muy emocionados de que protagonice The Agency", agregó.

Además de El asesino o la reciente comedia de fútbol Next Goal Wins, la filmografía de Fassbender incluye títulos destacados como Shame, Hunger, Malditos bastardos, 12 años de esclavitud o las taquilleras sagas Alien o X-Men Próximamente participará en Black Bag de Steven Soderbergh; Kung Fury II: The Movie junto a Arnold Schwarzenegger; Night Boat to Tangier y Hope junto a Alicia Vikander.

Oficina de infiltrados, la serie en la que se basará el nuevo proyecto, se emitió entre 2015 y 2020, sumando un total de cinco temporadas. Ambientada en París, la producción está protagonizada por Matthieu Kassovitz como Guillaume Debailly, un miembro de un departamento secreto de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia (DGSE) que regresa a su hogar después de una misión de seis años en Damasco. A Debailly le cuesta desprenderse de la falsa identidad que construyó en la misión y de su amante siria, lo que le lleva a jugar con una doble vida entre la DGSE y la CIA.

Florence Loiret Caillem, Jonathan Zaccaï, Sara Giraudeau y Jules Sagot, entre otros, completaban el elenco de la ficción original que se convirtió en uno de los títulos más aplaudidos de la televisión francesa de las últimas décadas.