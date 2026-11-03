Una de las mejores series de Netflix ya prepara su precuela

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Samurái de ojos azules, el aclamado anime de Netflix, verá la luz el 19 de enero de 2027. El servicio de streaming ya renovó la serie por una tercera y última entrega, pero la historia de Mizu se ampliará con una precuela en formato cómic.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Titulada Blue Eye Samurai: Cry of the Yurei (en español, "El llanto del Yurei"), la saga de cómics contará con cuatro entregas, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de febrero de 2027. Distribuido por Dark Horse Comics, la novela gráfica está escrita por K. Perkins y Mike Johnson, que ya unieron fuerzas en Blade Runner: Origins, precuela en formato cómic de la saga retrofuturista.

"Cuando el samurái Daisuke, un cruel cliente del fabricante de espadas, descubre tanto su género como su origen mestizo, la joven Mizu se ve obligada a enfrentarse a su vulnerabilidad. Huye al bosque, pero allí apenas encuentra seguridad, y se ve obligada a luchar y huir mientras Daisuke la persigue. Perdida y perseguida, confundida y avergonzada, Mizu se topa con Sachiko, una criada injustamente tratada que se compadece de la difícil situación de Mizu. ¿Podrán dejar a un lado sus miedos y recelos el tiempo suficiente para ayudarse mutuamente?", reza la sinopsis de la precuela.

Reminder: BLUE EYE SAMURAI: CRY OF THE YUREI kicks off on Feb. 3rd with issue #1! Details: https://t.co/Meuw4hJPcX



When both her gender and her mixed race are revealed to the samurai Daisuke, a cruel client of the Swordmaker, young Mizu is forced to confront her vulnerability...… pic.twitter.com/6xKLkIALYy — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) October 21, 2026

Para garantizar la coherencia en el canon, Cry of the Yurei ha contado con el asesoramiento del equipo creativo de la serie de Netflix, creada por Amber Noizumi y Michael Green. En cuanto al título de la saga de cómics, cabe señalar que, en la mitología japonesa, los "yurei" son fantasmas de personas que han fallecido y que deambulan entre los vivos para atormentar a aquellos que les ofendieron en vida.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN NETFLIX LA TEMPORADA 2 DE SAMURÁI DE OJOS AZULES?

La temporada 2 de Samurái de ojos azules llegará a la plataforma en enero de 2027. Los nuevos capítulos retomarán los acontecimientos de la primera, que concluía con Mizu embarcándose hacia Londres. En cuanto a la tercera entrega, Netflix ya confirmó que pondrá punto final a la serie y que su producción ya había comenzado, con vistas a ver la luz en 2028.

Samurái de ojos azules se estrenó en noviembre de 2023 con una primera temporada de ocho episodios que obtuvo una rara puntuación del 100 por 100 entre los críticos (y del 96 por ciento entre los espectadores) en Rotten Tomatoes. El anime fue galardonado con cuatro premios Emmy en 2024, incluyendo mejor producción de animación.