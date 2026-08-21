Netflix pone fecha de estreno para el regreso de una de sus mejores series y la renueva para una última temporada - NETFLIX

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Samurái de ojos azules, el aclamado anime de Netflix ambientado en el Japón feudal, volverá con una segunda temporada, que ya ha fijado fecha de estreno y lanzado un nuevo adelanto. Además, el servicio de streaming ha anunciado que renovará la serie por una tercera tanda de episodios que, no obstante, será la última.

La temporada 2 de Samurái de ojos azules llegará a la plataforma en enero de 2027. Según confirma Netflix, la tercera entrega ya se encuentra en plena producción, con vistas a ver la luz en 2028 pero, lamentablemente, pondrá punto final a la serie creada por Amber Noizumi y Michael Green.

Respecto a la segunda temporada, esta retoma los acontecimientos de la primera, que concluía con Mizu embarcándose hacia Londres. El avance, de poco más de un minuto y medio de duración, muestra a Mizu capitaneando un barco en medio de una violenta tormenta, mientras proclama: "¡Elijo la venganza!". Pese a las dificultades, finalmente parece llegar a su destino y, en los últimos compases del tráiler, aparece una misteriosa sombra que se cierne a sus espaldas.

LA TEMPORADA 3 DE SAMURÁI DE OJOS AZULES SERÁ LA ÚLTIMA

Netflix ha compartido vía X dos imágenes de Mizu en los nuevos episodios junto a la frase "Mizu se dirige a Londres", confirmando que la temporada 2 llegará a la plataforma en enero del año que viene.

Mizu is coming for London.



Here's a new look at Blue Eye Samurai Season 2. Coming January 2027. pic.twitter.com/ySad0TsyEg — Netflix (@netflix) August 20, 2026

Samurái de ojos azules se estrenó en noviembre de 2023 con una primera temporada de ocho episodios que obtuvo una rara puntuación del 100 por 100 entre los críticos (y del 96 por ciento entre los espectadores) en Rotten Tomatoes. El anime fue galardonado con cuatro premios Emmy en 2024, incluyendo mejor producción de animación.

El reparto de voces de la serie producida por Blue Spirit incluye a Maya Erskine (Mizu), George Takei, Masi Oka, Cary-Hiroyuki Tagawa, Brenda Song, Darren Barnet, Randall Park y Kenneth Branagh.