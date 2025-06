Una de las mejores series del año ya rueda su temporada 2

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda teporada de The Pitt, la serie que sigue al personal médico de un hospital durante su frenético turno de trabajo, llegará a HBO Max en enero de 2026. La aclamada ficción protagonizada por Noah Wyle ya ha comenzado su rodaje y lo ha anunciado lanzando un vídeo y varias fotos detrás de cámaras.

El clip, que la plataforma de streaming ha compartido vía X, arranca con el rótulo "POV (Punto de vista): Estás de vuelta en The Pitt para la temporada 2" y muestra a Wyle durante la filmación junto al equipo técnico. Además, ofrece un vistazo de cerca al atrezzo de la ficción en una estantería que parece recién sacada de un hospital de verdad.

We're so back.



Season 2 of #ThePitt has begun filming. Stream Season 1 now on Max. pic.twitter.com/EfBYnrBzLu — Max (@StreamOnMax) June 16, 2025

Además, HBO Max ha compartido tres fotos de la grabación, con Wyle rodeado de cámaras y claquetas durante la producción de los nuevos capítulos. El hospital ficticio en el que se ambienta la trama está ubicado en los estudios de Warner Bros. de Burbank (California), mientras que los exteriores de The Pitt se graban en Pittsburgh (Pensilvania).

Paging Dr. Robby.



Season 2 of #ThePitt has begun production. Season 1 is streaming now on Max. pic.twitter.com/a49nei2Eyc — Max (@StreamOnMax) June 17, 2025

Los nuevos capítulos mantendrán el formato de la primera entrega, mostrando el frenético turno de 15 horas del personal médico del servicio de urgencias de un hospital ubicado en Pittsburgh. Al igual que en la temporada 1, cada episodio será equivalente a una hora en la vida del doctor Michael Robinavitch y sus compañeros durante su turno de trabajo que, en esta ocasión, tendrá lugar un 4 de julio. Se trata del Día de la Independencia en Estados Unidos, una de las mayores festividades del año en el país.

The Pitt está creada por R. Scott Gemmill, responsable del drama médico Urgencias (ER), que Wyle protagonizó junto a George Clooney. Completan el reparto de The Pitt, junto a Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell and Shabana Azeez. La segunda temporada de la serie aterrizará en Max en enero de 2026.