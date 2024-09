El duelo entre las dos mejores de animación del año ya tiene vencedora

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Samurái de ojos azules se ha coronado como mejor serie de animación en la 76.ª edición de los premios Emmy. La ficción de Netlix competía contra títulos como X-Men'97, la aclamada secuela de la icónica serie animada de los años 90 que era la otra gran favorita, la ganadora ya de dos Emmy Bob's Burgers, la legendaria Los Simpson y la aventura espacial Scavengers Reign.

Aún quedan unos días para que se celebre la gala de los premios Emmy, el próximo 15 de septiembre, pero los galardones de categorías técnicas, conocidos como Creative Arts se entregaron el pasado 7 y 8 de septiembre. Además de ganar el premio a mejor serie de animación, Samurái de ojos azules se alzó con varios premios a logros individuales por diseño de personaje, guion y diseño de producción.

The #Emmy for Outstanding Animated Program goes to Blue Eye Samurai (@Netflix). Congratulations! 💫 #76thEmmys #Emmys #TelevisionAcademy pic.twitter.com/nRUHyrGYAx