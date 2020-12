Maxi Iglesias vuelve como Cabano en Física o Química: El reencuentro: "No ha sido fácil, hay muchos egos"

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

El 27 de diciembre llega a ATRESplayer Premium FoQ: El reencuentro. Nueve años después del final de Física o Química, los alumnos del Zurbarán se verán las caras de nuevo en un especial de dos episodios. Los jóvenes revivirán su amistad y se enfrentarán a sus problemas del pasado, algo que también ha ocurrido en la vida real con su reparto.

"El hecho de que hayamos hecho el reencuentro a esta edad es fruto de saber colocar cosas a nivel personal. Mucha gente me ha preguntado si nos vemos en grupo y no ha sido fácil porque todos tenemos cosas que gestionar. Hay muchos egos, cosas que te pueden separar de otras personas", asegura Maxi Iglesias en una rueda de prensa virtual a la que ha tenido acceso CulturaOcio.com.

"En estos años hemos estado pasando por ese proceso. Se ha intentado, a veces no se ha intentado, no ha habido ningún interés. A mí hay gente que no me ha llamado en 10 años ni yo he llamado", deja caer el actor, que interpreta a Cabano.

"Yo creo que había que reconciliarse con Física o Química. 'Es Física o Química' son las cuatro palabras que más hemos escuchado en nuestras vidas", bromea Adam Jezierski, Gorka en la ficción.

"Es algo que había que colocar en la mente y tenía que llegar el momento para estar en paz y ubicar esa época tan poderosa en nuestra edad adulta", agrega. "Eso pasa en la vida real. Somos una familia de verdad y hay que verse cuando hay que reunirse", matiza Blanca Romero, que fue profesora en la ficción en el rol de Irene.

Algo distinto opina Andrea Duro. "Hemos vuelto a rodar y seguimos siendo una maravillosa familia. Parece que el tiempo no haya pasado. Me veo aquí sentada con mis compañeros y tengo la sensación de que no ha ocurrido nada en mi vida en 10 años", comenta.

El primer capítulo de FoQ: El reencuentro llega a ATRESplayer Premium el 27 de diciembre. El segundo episodio estará disponible a partir del 3 de enero.