Física o Química: El reencuentro ya tiene tráiler: “Esta reunión ha sido un regalo en plena pandemia”

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

ATRESplayer Premium ha lanzado el tráiler de Física o Química: El reencuentro, especial de dos episodios que debuta en la plataforma con su primer capítulo el 27 de diciembre. La reunión de los protagonistas ha tenido lugar en plena pandemia, una propuesta inesperada que los actores de la ficción han calificado como "un regalo" es un año complicado.

La boda de Yoli (Andrea Duro) es la excusa para que los alumnos y algunos profesores del Zurbarán se vuelvan a ver las caras. "Física o Química fue una época de nuestra vida muy importante. Nos dio mucho a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal", asegura Andrea Duro en una rueda de prensa virtual en la que estuvo presente CulturaOcio.com.

"Está lleno de sorpresas y alguna que otra novedad", adelanta. Una de las novedades es la incorporación de José Lamuño, que se meterá en la piel del futuro marido de Yoli.

"Estoy feliz de haber formado parte de este regalo para este año", afirma Maxi Iglesias. "Habiendo tanto contenido como hay hoy y tantas plataformas, Física o Química sigue siendo un referente", añade el actor, que da vida a Cabano.

"Me parece fascinante que 10 años después esto siga interesando. Yo me acuerdo que antes del estreno pregunté: '¿Contra quién vamos?'. Me dijeron que C.S.I. y pensé que una segunda temporada no iba a haber. Y de repente, tres semanas después, movieron C.S.I. porque Física o Química lo había abarcado todo", rememora Ana Milán, Olimpia en la ficción.

"No sabíamos si íbamos a seguir trabajando, está mucha gente jorobada sin trabajar. Es un regalo que te llamen y te digan que vas a hacer lo que te gusta, en la serie en la que empezaste, con la gente que quieres", apunta Angy Fernández, que retoma su papel de Paula.

En el reencuentro también estará Javier Calvo, quien interpretó a Fer. "Si algo tiene esta serie es verdad. Hace más de 10 años yo era un adolescente perdido que no sabía cuál era su orientación sexual y que la fui descubriendo conforme hacía la serie y conforme lo hacía mi personaje", confiesa el creador de Paquita Salas y La llamada.

El primer capítulo de FoQ: El reencuentro llega a ATRESplayer Premium el 27 de diciembre. El segundo episodio estará disponible a partir del 3 de enero. Además, la plataforma acompañará el evento televisivo con el lanzamiento de Let's FoQ, programa de entrevistas que contará con varios de sus protagonistas.