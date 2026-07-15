Maxi Iglesias y Elena Rivera protagonizan La Dama del Norte, la nueva serie de Daniel Écija que ya ha iniciado su rodaje - NETFLIX

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La Dama del Norte, serie de Netflix basada en la novela homónima de Ulises Bértolo, ya ha comenzado su rodaje. La ficción, un thriller de narcotráfico creado por Daniel Écija (Vis a vis, Cristo y Rey) e inspirado en hechos reales, estará protagonizado por Maxi Iglesias (Matices) y Elena Rivera (Perdiendo el juicio).

"La Dama del Norte narra la increíble historia de Diana García, una joven que huye a Madrid dejando atrás un terrible pasado y que, junto a sus amigas Penélope y Maricarmen, acaba al frente de uno de los cárteles de droga más despiadados de la España de los 90. En un mundo dominado por hombres, Diana se impone donde ellos caen: negocia, lidera y sobrevive. Pero su poder se tambalea cuando el detective Medina, el único capaz de ver a la mujer detrás de la leyenda criminal, se cruza en su camino.

La relación entre Diana y Medina, tan intensa como imposible, pondrá en jaque sus lealtades: mientras la policía y el cártel estrechan el cerco, ambos deberán elegir entre la justicia, la venganza... o un amor que podría condenarlos a los dos", adelanta la extensa sinopsis de la serie que contará con un total de ocho episodios.

Además de con Iglesias y Rivera, el reparto de La Dama del Norte está encabezado por Laura Weissmahr (Se tiene que morir mucha gente) y Lola Rodríguez (Mi querida señorita). El elenco lo completan lo completan Miryam Gallego (Romería) y Óscar de la Fuente (La casa) entre otros. El rodaje de este thriller se llevará a cabo en diversas localizaciones de Madrid, Galicia y Oporto.

Esteban Crespo (Detective Touré) y Oskar Santos (El Ministerio del Tiempo) asumen la dirección, mientras que el guion corre a cargo del propio Écija junto a Pablo Fajardo, Andrés Martín Soto, Ignacio Campón y Olga Salvador.