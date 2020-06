Harley Quinn y Hiedra Venenosa, el beso más esperado

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Después de que los cómics dieran el primer paso emparejando a Harley Quinn con Hiedra Venenosa, la serie de animación ha seguido su ejemplo y en su último episodio ha mostrado el primer beso entre ambos personajes.

Fue en el séptimo capítulo de la segunda temporada de la serie protagonizada por el carismático personaje de DC Comics, titulado There's No Place to Go But Down, cuando los espectadores presenciaron el surgimiento del romance entre Harley Quinn y Hiedra Venenosa. En la secuencia, la protagonista confiesa su amor antes de precipitarse al vacío. Sin embargo, en el último momento, su compañera la rescata, lo que da pie a que se fundan en un emotivo beso.

Después de que sucediera hace buen rato en los comics, @TheDCUniverse se anima (al fin!) a emparejar a Poison Ivy y Harley Quinn en la serie animada.

Recientemente los showrunners de la serie hablaron sobre la pareja y compartieron su visión sobre cómo transformaron a las mejores amigas en amantes. "Tratamos de interpretar la realidad de lo desordenado e incómodo que sería descubrir que estás enamorado de tu mejor amigo. Es un lío, lleva su tiempo y no es nada fácil. Y hay muchos pasos adelante, luego un paso atrás, algo así", explicó Justin Halpern a Newsarama.

La esperada toma ha revolucionado a los fans, que comentaron en Twitter el episodio. "Oh, Dios mío. Lo han hecho", escribió un espectador. "Este momento está totalmente justificado y es perfecto", opinó otro usuario.

"Hiedra Venenosa quiere tanto a Harley... Ha arriesgado su vida, le ha salvado el culo innumerables veces, nunca la ha dejado atrás, incluso cuando hacerlo hubiera sido fácil", explicó un internauta.

Otro fan incluso calificó la serie como "regalo". La pareja protagonista, que ya ha sido bautizada como Harlivy, se ha convertido así en canon en la pequeña pantalla.

