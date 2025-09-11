Mar Afuera, la serie con Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, llega a Atresplayer

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Mar Afuera, la serie juvenil protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, llegará a Atresplayer este domingo 14 de septiembre. La ficción de ocho episodios sigue a un grupo de jóvenes internados en un centro de menores que tienen que hacer frente a un entorno lleno de amenazas.

La serie es una adaptación de la exitosa ficción italiana Mare Fuori. Guevara, conocido por protagonizar la saga Culpables, encarna a Álvaro, un chico de familia acomodada que llega al centro tras un fatídico accidente. Allí entabla amistad con Carlos, al que interpreta Welzel, un joven humilde que tuvo problemas con la banda criminal Los pajaritos, y Saray Simón (Simón), procedente de un entrono tan inestable que prefiere estar en el centro.

Los tres protagonistas harán frente a los problemas propios de la adolescencia tales como el amor o la identidad sexual. Además, la serie aborda con un enfoque optimista temas de carácter social como la maternidad, las relaciones tóxicas, la familia o la enfermedad mental.

"Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos son dos internos recién llegados a un Centro de Internamiento de Menores Infractores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder la esperanza en un futuro cada vez más oscuro.

Pero allí dentro también encontrarán el apoyo de internos como Saray, una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a su problemática vida en el exterior, o de trabajadores como Mario, un hombre que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos", reza la sinopsis oficial.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Mar Afuera Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto, Boré Buika, Miguel Barraga, Nekane Magaña, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano y Pablo Louazel entreo otros. La serie está dirigida por Norberto López Amado y Rómulo Aguillaume a partir de un guion que firman Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra y Natxo López.

Mar Afuera es una producción de Atresmedia en colaboración con Beta Fiction Spain. Montse García, Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles son los productores ejecutivos de esta ficción.