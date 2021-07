Manifest, a punto de resucitar con una temporada 4 en Netflix o NBC

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 15 de junio el creador Jeff Rake anunció la cancelación de Manifest, serie que se emitió en NBC. La ficción estrenada en 2018 llegó a su fin tras tres temporadas. Esta decisión indignó a los fans, que comenzaron una campaña para que la serie fuese salvada por otra plataforma que parece que ha dado sus frutos.

Tal como señala Deadline, Netflix en un principio rechazó continuar la ficción, pero la plataforma ha reanudado las negociaciones con Warner Bros TV en torno a una cuarta temporada. Lo más sorprendente es que la propia NBC, donde se emitía originalmente la serie, también ha empezado a negociar con Warner Bros TV para recuperar la producción.

Las visualizaciones de las dos primeras temporadas de Manifest continúan aumentando en Netflix Estados Unidos. Además, la campaña de fans #SaveManifest sigue sonando con fuerza, lo que podría haber empujado a Netflix y NBC a intentar hacerse con la ficción.

Sin embargo, el mayor obstáculo tiene que ver con los derechos de distribución a nivel internacional. Warner Bros ya vendió esos derechos a varias cadenas en el extranjero. Sin embargo, Netflix quiere tener en sus manos los derechos fuera de Estados Unidos y, tal como señala Collider, "probablemente no valdrá la pena para la compañía pagar por Manifest".

Por su parte, Rake continúa su cruzada en Twitter. "No me rendiré. Tengo fe", tuiteó el creador el pasado 15 de julio. La cancelación supuso un duro golpe para el autor, que tenía planeado rodar hasta seis temporadas. Entre sus ideas también está rodar una película que pueda dar cierre a la trama de la serie. "Me he pasado al plan B: alguna plataforma financiaría una película final, como vimos con Timeless, Firefly y Deadwood", explicó a Entertainment Weekly.

I’m not giving up. Keep the faith. #SaveManifest — Jeff Rake (@jeff_rake) July 14, 2021

En España las tres temporadas de Manifest se pueden ver en HBO.