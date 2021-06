Indignación tras la cancelación de Manifest que busca "un nuevo hogar": "Por favor Netflix, sálvala"

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

NBC ha anunciado la cancelación de Manifest, serie que suma tres temporadas y estrenada en 2018. La noticia ha pillado por sorpresa tanto a los fans como a su creador, Jeff Rake, que han expresado su descontento en redes sociales.

"Estoy destrozado por la decisión de NBC de cancelar la serie. El hecho de que lo hayan hecho a la mitad es un buen golpe, por decirlo suavemente. Espero que encuentre un nuevo hogar. Vosotros los fans merecéis un final para esta historia. Gracias por el amor que me habéis mostrado, elenco y equipo", tuiteó Rake, que ya había anunciado anteriormente que tenía planes de desarrollar hasta seis temporadas.

My dear Manifesters,



I’m devastated by NBC’s decision to cancel us. That we’ve been shut down in the middle is a gut punch to say the least. Hoping to find a new home. You the fans deserve an ending to your story. Thanks for the love shown to me, cast, and crew. #savemanifest — Jeff Rake (@jeff_rake) June 15, 2021

Al creador se sumaron numerosos espectadores, que compartieron su opinión bajo el hashtag #SaveManifest en Twitter. "¿Sabéis lo que no mola? Cancelar una serie que es actualmente número uno en Netflix", lamentó un fan. "No vamos a callarnos", advirtió otro tuitero.

you know what's not cool? cancelling a show that is currently number 1 on netflix... yikes #SaveManifest pic.twitter.com/i10NWcZrv4 — mel🥶// #SaveProdigalSon (@all_a_delusion) June 15, 2021

"Por favor, Netflix, salva Manifest. Todavía hay mucha historia que contar", pidió un internauta. "Manifest es muy buena. Necesitamos más", afirmó otro usuario.

"Sería un buen momento para que Netflix salvara Manifest. ¡Vamos!", señaló otro miembro de la red social. "Mantengamos #SaveManifest en tendencia, todos sabemos que el elenco, el equipo y todos los demás involucrados trabajaron duro para traernos esta historia y merecen ser salvados", pidió un seguidor de la serie.

Let’s keep #SaveManifest trending guys, we all know the cast and crew and Everyone else involved worked hard to bring us this story and they deserve it to be saved. Keep spreading the love for the show. Let’s make our voices count. #Manifest #ManifestNetflix pic.twitter.com/ENl0mpU4nz — manifest828gate | #SaveManifest (@manifest828gate) June 15, 2021

Una serie de suspense no se puede dejar a medias #SaveManifest — Aleida (@calipso95) June 15, 2021

Pues mira, aunque tenga sus cosillas reguleras, a mí la serie me tenía enganchado con sus misterios y sus rayadas mentales. Estaba esperando a que terminase la temporada 3 y ha sido un fastidio el anuncio de la cancelación. Sería una pena que se quedase sin final. #SaveManifest — Iván / イバン (@ivaframos) June 15, 2021

"Cuando un avión aterriza misteriosamente años después del despegue, la gente a bordo regresa a un mundo que se ha movido sin ellos y se enfrenta a nuevas y extrañas realidades", reza la sinopsis de Manifest, protagonizada por Josh Dallas, Curtiss Cook, Alexandra Abrams, Whitney Andrews, Giuseppe Ardizzone, Kapil Bawa y Luna Blaise, entre otros.