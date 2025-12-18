Malena Alterio protagonizará Cochinas, la nueva serie de Prime Video llegará en 2026

Archivo - Malena Alterio protagonizará Cochinas, la nueva serie de Prime Video que se estrenará en 2026 - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Prime Video ha desvelado el reparto de Cochinas, la nueva serie original de la plataforma que verá la luz en 2026. La producción ambientada en un videoclub en apuros contará con la ganadora del Goya Malena Alterio (Que nadie duerma) como protagonista acompañada de Celia Morán y Álvaro Mel (La fortuna) como protagonistas.

"Valladolid, 1998. Nines es un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma, dejando el videoclub familiar a su cargo. Nines descubre que el negocio está en quiebra y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno.

Lo que le faltaba, rodearse de penes y pezones todo el santo día. Menos mal que tiene la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido, para convertir el 'Dorothy' en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará convirtiéndose en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio. La liberación sexual ya es imparable", reza la sinopsis de la serie.

Junto a Alterio, que interpretará a Nines, Morán, que dará vida a Chon y Mel, que encarnará al tímido Agustín, completan el reparto nombres como Raquel Pérez (Caída libre), Celia de Molina (Días Mejores), Chani Martín (Poquita fe), Esperanza de la Encarnación (HIT), Álvaro Almodóvar (Mariliendre), Albert Baró (Merlí), Ana Mencía (Las señoras del Hampa), Josele Román (Segunda muerte) y Aina Picarolo (Nina)

Cochinas está dirigida por Andrea Jaurrieta (Nina), Laura Campos (Valeria) y Núria Gago (Su vida en tus manos) y producida por Os lo dije con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián a cargo de la producción ejecutiva La serie, que cuenta con Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo como creadores y guionistas, verá la luz el próximo año en Prime Video.