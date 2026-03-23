Malena Alterio se entrega al sexo en el tráiler de Cochinas, la nueva serie de Prime Video que ya tiene fecha de estreno

COCHINAS - PRIME VIDEO

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Prime Video estrenará el 24 de abril su próxima serie original Cochinas, protagonizada por Malena Alterio (En fin, Que nadie duerma), Álvaro Mel (La fortuna, Un cuento perfecto) y la debutante Celia Morán. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado el primer tráiler oficial de la ficción que presenta a Nines, una amnegada ama de casa que hace malabares para sacar adelante a su familia, y quien poco a poco se va liberando de sus propios prejuicios.

"La leche que te han dado, Mariano", le dice Nines, interpretada por Malena Alterio, a su marido, que está en coma en el hospital por haber sufrido un atropello en las primeras imágenes del avance, de un minuto de duración.

A continuación, las siguientes escenas del tráiler muestran cómo, tras el accidente, el personaje de Alterio se ve obligada a llevar el "primer videoclub porno de Valladolid" y a dejarse llevar por el empoderamiento profesional y el placer sexual.

Cochinas, que cuenta con Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo como creadores y guionistas, narra la historia de Nines, que al descubrir que el videoclub está en quiebra decide cambiar el rumbo del negocio. Para salir adelante, la protagonista opta por especializarse en el único género que resulta rentable: el porno.

"Valladolid, 1998. Nines es un ama de casa de aires conservadores que se ve forzada a enfrentarse a todo lo que creía saber sobre sí misma cuando su marido cae en coma, dejando el videoclub familiar a su cargo. Nines descubre que el negocio está en quiebra, y decide especializarse en el único género que les da dinero: el porno. Lo que le faltaba, rodearse de penes y pezones todo el santo día.

Menos mal que tiene la ayuda de Chon, la deslenguada empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo empedernido, para convertir el 'Dorothy' en el primer videoclub porno de la ciudad, un lugar que acabará convirtiéndose en el epicentro de un terremoto entre las vecinas del barrio. La liberación sexual ya es imparable", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Además de Alterio, Morán y Mel, completan el reparto Raquel Pérez (Caída libre, Los protegidos: A.D.N.), Celia de Molina (Días Mejores, Urban. La vida es nuestra), Chani Martín (Marco, Poquita fe), Esperanza de la Encarnación (HIT, El ministerio del tiempo), Álvaro Almodóvar (Mariliendre), Albert Baró (Nacho, Merlí), Ana Mencía (Las señoras del Hampa, Todo lo otro) y Josele Román (Segunda muerte, Black Story).

Dirigida por Andrea Jaurrieta (Nina), Laura M. Campos (Valeria) y Núria Gago (Su vida en tus manos), en Cochinas también participan Aina Picarolo (Nina, La casa entre los cactus), David Castillo (Aída y vuelta), Enrique Asenjo, Jose Luis García-Pérez, Paqui Horcajo (Julieta), Juanjo Cucalón y Blanca Javaloy, y cuenta con la participación de Daniela Blume.