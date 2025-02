Malas noticias para Armor Wars de Marvel

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Concebida inicialmente como una serie, Marvel anunció la película Armor Wars en 2020. El filme iba a contar con Don Cheadle como James Rhodes / Máquina de Guerra, pero parece que finalmente el proyecto no verá la luz.

Según el insider MyTimeToShineHello, Marvel ha cancelado Armor Wars. Sin embargo, el informante no ha desvelado el motivo detrás de esta decisión.

Recientemente se reveló que la serie Vision reutilizará puntos de la trama de los primeros borradores de Armor Wars. Aunque algunos pensaron que esto podría significar una nueva dirección para la película, todo apunta a que Marvel ha dejado de lado el proyecto de Don Cheadle para centrarse en otras producciones.

En una entrevista concedida en 2024, Cheadle también dejó claro que no había novedades respecto a Armor Wars. "Puedes averiguarlo y hacérmelo saber. No lo sé, no estoy seguro de dónde está eso en este momento. Creo que las cosas están pasando por muchos cambios y veremos qué pasa", confesó.

En un principio, Armor Wars iba a ser una serie, y finalmente se anunció que ya no estaba en desarrollo para Disney+ y se uniría a la lista de próximos largometrajes del UCM como película. Marvel quería que James Spader y Sam Rockwell regresaran como Ultrón y Justin Hammer respectivamente en la película. Sin embargo, no ha habido ninguna noticia oficial sobre el proyecto desde 2022.

Este rumor llega después de que el productor Nate Moore hablara sobre la producción la semana pasada. "Sabes, ese no es mi proyecto, para ser honesto", declaró a Collider.

"Pero lo que sí sé es que, a medida que Marvel continúa pasando por esta fase, queremos asegurarnos de que todo lo que estemos haciendo sea increíble. Eso significa que tuvimos que ralentizar algunas cosas que estaban en un primer plano. No significa que nunca lo haremos, pero sí significa que tenemos que ser un poco más considerados para que el público tenga calidad garantizada", señaló.