La madre de Billy Miller confirma la causa de su muerte: "Lo que se ha dicho no es cierto"

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Billy Miller, actor conocido por su papel de Billy Abbott en The Young and the Restless, falleció el pasado 15 de septiembre a los 43 años. Días después de su muerte, su madre, Patricia Miller, ha revelado la causa del fallecimiento.

La madre del intérprete compartió un comunicado con el medio Soap Opera Digest. "Quiero dar las gracias personalmente a los numerosos fans y amigos por la abrumadora cantidad de amor, oraciones y condolencias enviadas a mí y a mi familia por la devastadora muerte de mi hijo BJ: Billy Miller. Libró una larga, dura y valiente batalla contra la depresión bipolar durante años. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad. Amaba a su familia, sus amigos y sus fans, pero, al final, la enfermedad ganó la batalla y él entregó su vida", dijo, confirmando que Miller se suicidó.

"Las otras causas de la muerte que se han contado no son ciertas. Ojalá lo fueran, pero simplemente no lo son. Todos le queremos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar nuestra pérdida. No tengo nada más que decir. Gracias por el amor y el apoyo", concluye el texto.

Miller irrumpió en el mundo de las telenovelas en 2007 cuando se unió al elenco de Todos mis hijos como Richie Novak. Posteriormente consiguió su rol de Billy Abbott en The Young and the Restless. Además de rodar 719 episodios de The Young and the Restless, otro de sus grandes proyectos fue Hospital General, participando en más de 500 capítulos. Su filmografía también incluye producciones como Ray Donovan, El francotirador o Castle. Su último trabajo data de 2022, cuando apareció en una entrega de Navy: Investigación criminal.