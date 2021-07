Lucasfilm ficha al fan de The Mandalorian que arregló el cameo de Luke Skywalker con Deepfake

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

El final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' dividió a los fans por la presencia de Luke Skywalker, pues Mark Hamill fue retocado de una manera que no gustó a gran parate del fandom. Un seguidor de de Star Wars subió en YouTube una versión mejorada por Deepfake que se convirtió en viral. Causó tanta sensación que Lucasfilm no ha dudado en contratarlo.

El YouTuber, cuyo pseudónimo es Shamook, mejoró sustancialmente la presencia del maestro Jedi con la técnica Deepfake, popularizada en redes y que ha logrado resultados sorprendentes con versiones de Chris Pratt convertido en Indiana Jones o Millie Bobby Brown siendo Hermione en 'Harry Potter'.

Ahora bien, tan bien hecha estuvo su versión de Skywalker, que su fichaje se ha convertido en una demostración de que las grandes compañías siguen de cerca este tipo de iniciativas virales.

"[Industrial Light and Magic] siempre está buscando artistas con talento y, de hecho, ha contratado al artista que se hace llamar Shamook en la red", declaró un representante de Lucasfilm a Indiewire.

"Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en el aprendizaje automático como en la inteligencia artificial como un medio para producir trabajos de efectos visuales convincentes y ha sido fantásticos ver el impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología", añadió.

"Como alguno de vosotros ya sabrá, me uní a ILM/Lucasfilm hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en ningún contenido nuevo para YouTube", escribió Shamook en su cuenta del portal de vídeos. "Ahora que me he adaptado a mi trabajo, habrá más contenido nuevamente. No serán de forma continua, pero es de esperar que no pasen tantos meses", continuó.

La tecnología de rejuvenecimiento todavía no convence del todo a los estudios. Aunque la técnica fue ampliamente alabada en 'El irlandés' de Scorsese, llegando a reducir por décadas las facciones de Robert De Niro, tanto directores como productores se muestran reticentes a su uso continuo, ejemplo de ello es cómo George Miller decidió apostar por Anya Taylor-Joy y no por Charlize Theron para la versión joven de Imperator Furiosa.

De hecho, el propio Shamook subió vídeos de escenas de ‘El irlandés’ mejorados gracias al Deepfake. Una curiosa forma de hacerse un portfolio que ha conquistado a los mismísimos creativos de Lucasfilm