El loco cameo del 1x03 de El libro de Boba Fett enloquece a los fans de Star Wars

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Con su tercer capítulo, El Libro de Boba Fett continúa incorporando tanto a personajes ya conocidos del universo Star Wars como caras nuevas. Y entre estas últimas está un actor cuyo cameo en la última entrega de la serie de Disney+ ha entusiasmado a los fans de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERSS))

En este tercer episodio, mientras Boba Fett continúa haciéndose con el control de los territorios antaño gobernados por Jabba, en sus aposentos irrumpe el temible wookiee Krrsantan el Negro, el sicario de los gemelos Hutt que intenta acabar con su vida. Pero el temido mercenario se defiende, con la ayuda de sus nuevos aliados y guardia personal, del letal ataque.

Después, y tras decidir volver a su planeta, como símbolo de paz los primos de Jabba le ofrecen a Boba Fett como regalo un bebé rancor cuyo cuidador es nada más y nada menos que el mismísimo Danny Trejo.

La incorporación del actor de Machete al universo de Star Wars ha entisiasmado a los seguidores de la ficción de Disney+ quienes expresaron su asombro este inesperado cameo en redes sociales. Un cameo que, sin duda, está relacionado con Robert Rodríguez, director de la serie y colaborador habitual y amigo personaje de Trejo, y que ha rodado a sus órdenes cintas como Abierto hasta el amanecer, Spy Kids o Desperado.

"Ok. Danny Trejo con un maldito rancor, NO estaba en mi lista de predicciones de la serie", espetó un usuario pasmado.

#thebookofbobafett spoiler:



Ok Danny Trejo Bringing in a god damn Rancor was NOT in my prediction list for the show pic.twitter.com/IK383kSMi4 — Jynx Prado (@JynxPrado) January 12, 2022

"Estos somos nosotros al ver a Danny Trejo en pantalla", exclamó uno de los seguidores de la ficción.

All of us when Danny Trejo appeared on screen. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/Hpspz3kp0b — Austin (@AustinPlanet) January 12, 2022

"Realmente no es una producción de Robert Rodríguez a menos, que tenga a Danny Trejo, lol", alegó un fan aludiendo a que, el actor, es además de amigo del productor, un colaborador habitual en sus películas.

// tbobf spoilers #TheBookOfBobaFett

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

is it really a robert rodriguez production unless it has danny trejo lol pic.twitter.com/dZo012TXdr — cleo 🌟 tbobf spoilers (@koteseeker) January 12, 2022

Aunque es más que conocido por sus apariciones en la trilogía de Spy Kids o sus intervenciones en Con Air dirigida por Simon West, o Heat bajo las órdenes de Michael Mann junto a los reputados Al Pacino y Robert De Niro, su fructífera colaboración con Robert Rodríguez del cual es primo segundo, comenzó con Desperado. La cinta, protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek, y en la que Trejo interpretaba a Navajas, un personaje que, como los fans recordarán, es muy similar al que encarna en Machete.

La siguiente película en la que se embarcó fue la exitosa, Abierto hasta el amanecer junto a George Clooney y Quentin Tarantino y a ella se le sumarían otras muchas colaboraciones con el realizador. Teniendo en cuenta esta estrecha relación, no es de extrañar que el intérprete haya acabado haciendo un cameo en la serie dirigida por Rodríguez, e incluso, teniendo en cuenta que el rancor puede cobrar cierta importancia para el cazarrecompensas, bien podría no ser la última vez que Trejo aparezca en la serie.