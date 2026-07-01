Llega a COSMO El viajero, serie policiaca protagonizada por Éric Cantona

COSMO estrena El viajero, serie policiaca de Éric Cantona - COSMO

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

El lunes 13 de julio COSMO estrena El viajero, serie policiaca estrenada en Francia en 2019, que sigue los pasos de un justiciero solitario. En la serie Éric Cantona, icono del fútbol internacional y actor, da vida a Thomas Bareski, antiguo investigador que decide dejarlo todo para perseguir a los criminales que la policía ha dejado escapar.

Solitario, intuitivo y poco convencional, el protagonista de El viajero es un detective que enfrenta a desapariciones, asesinos en serie y toda clase de crímenes que la justicia dejó sin castigo. La diferencia entre El viajero y un investigador convencional, es que Bareski no trabaja desde un despacho ni espera órdenes. El justiciero aparece en aquellos lugares donde hay crímenes sin resolver para devolver a las familias algo que la burocracia les ha arrebatado: la verdad.

Este investigador es otro personaje que se suma a la cada vez más dilatada trayectoria como actor de Cantona. El que fuera icónico delantero del Manchester United acumula en su filmografía títulos como la comedia de Jean Becker La fortuna de vivir (1999): el aclamado filme de Ken Loach Buscando a Eric (2009) o la serie de Netflix Recursos inhumanos (2020). Recientemente el exfutbolista presentó en Cannes Cantona, un documental que repasa su pasado rebelde deteniéndose en el grave incidente que protagonizó al agredir a un aficionado durante un partido de la Premier League en 1995.

NADIE ESCAPA DE EL VIAJERO

"Cada año cientos de homicidios quedan sin resolver en Francia, dejando a las familias de las víctimas en un estado permanente de luto. El sistema judicial es implacable: no hay suficientes recursos para investigar todos los crímenes. Pero Thomas Bareski no piensa dar ningún caso por perdido", resume la sinópsis oficial de la serie.

El viajero arranca con un caso especialmente oscuro, la desaparición de varias jóvenes en un pequeño pueblo. Marcando el tono de la serie, Bareski irrumpe en la investigación con métodos que chocan con el procedimiento, provocando desconfianza y desconcierto entre los vecinos y las autoridades.

Cada episodio de El viajero, que se emitirán de lunes a viernes a las 20:15 horas en COSMO, presenta un caso autoconclusivo, pero todos comparten una misma mirada: el crimen no termina cuando se archiva un expediente.