Ley y Orden, Chicago P.D. o Fire Country vuelven a Calle 13

Archivo - LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT -- "False Idols" Episode 27007 - NBC - Archivo

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Las series más icónicas de Calle 13 regresan este mes de mayo con nuevos capítulos. Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Chicago P.D., Fire Country o Blue Ridge estrenan sus nuevas temporadas en el canal de Universal+ en un mes que también contará con grandes películas en su programación.

Los estrenos arrancaron este domingo 3 de mayo a las 22:00 horas con la llegada la tercera temporada del thriller italiano Petra. "Petra Delicato regresa con nuevos casos en los que la intuición, el carácter y una mirada poco convencional vuelven a ser sus mejores armas. En esta tercera temporada, la inspectora se enfrenta a investigaciones donde nada es evidente y cada pista esconde nuevas capas de complejidad.

Junto a su inseparable compañero Garzón, Petra navega entre el crimen, la ironía y su particular forma de entender la justicia, en historias que combinan tensión, inteligencia y un toque de humor ácido", reza la sinopsis oficial de la serie.

La segunda entrega de Blue Ridge llegará a Calle 13 este jueves 7 de mayo a las 22:00 horas con el estreno de sus dos primeros episodios. A partir de este día, la ficción lanzará un nuevo episodio cada jueves.

"El sheriff Justin Wise vuelve a patrullar las montañas de Blue Ridge, donde la tranquilidad es solo aparente. En esta segunda temporada, los conflictos se intensifican y los casos ponen a prueba tanto su instinto como su sentido del deber. Entre tensiones familiares y amenazas crecientes, Wise deberá mantener el equilibrio en una comunidad donde todos tienen algo que ocultar", desvela la sinopsis.

SESIÓN DE CINE CADA SEMANA

Calle 13 también retoma la emisión de nuevos episodios de algunas de sus franquicias más reconocidas. Entre los regresos destacados se encuentra Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, que vuelve con su temporada 27 este viernes 8 de mayo a las 22:00 horas y continuará con nuevos episodios cada viernes en ese mismo horario.

Por su parte, la temporada 13 de Chicago P.D. regresa el miércoles 13 de mayo a las 22:00 horas, con entregas semanales todos los miércoles. Asimismo, la cuarta entrega de Fire Country se incorpora el martes 12 de mayo a las 22:00 horas, manteniendo también su emisión de nuevos episodios cada martes.

El canal presenta su ciclo Cine en Calle 13, con estrenos cinematográficos todos los sábados a las 22:00 horas. La programación comenzó el sábado 2 con Marea Roja (Crimson Tide) y continúa este sábado 9 de mayo con Poseidón (Poseidon). El sábado 16 será el turno de Cellular, mientras que el espacio se cerrará el día 23 con Showtime.

Se trata de una propuesta que reúne títulos de acción y entretenimiento para acompañar las noches del fin de semana quedando así su calendario de estreno:

Sábado 2 - Marea Roja (Crimson Tide)

Sábado 9 - Poseidón (Poseidon)

Sábado 16 - Cellular

Sábado 23 - Showtime