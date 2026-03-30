Laura Dern protagonizará una serie sobre el caso Jeffrey Epstein - NEFLIX/CONTACTO

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Laura Dern protagonizará una miniserie sobre la investigación periodística del caso Jeffrey Epstein. La protagonista de Parque Jurásico, El precio de la ambición y ganadora del Oscar por Historia de un matrimonio encarnará a Julie K. Brown, periodista del Miami Herald, cuya investigación fue fundamental para reabrir el caso contra el magnate.

Según informa Variety, la miniserie estará basada en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por la propia periodista a la que dará vida la actriz de Twin Peaks: El retorno y cuya labor volvió a poner el foco mediático y, a la postre, también judicial en Epstein y las personas implicasas sus delitos sexuales contra menores.

Sony Pictures Television está buscando financiación para una producción cuya primera sinopsis oficial la define como "un relato explosivo sobre una periodista de investigación que saca a la luz el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales".

"Basándose en la experiencia de Brown como periodista pionera del Miami Herald, tanto el libro como la miniserie siguen su incansable investigación de varios años que identificó a 80 víctimas, convenció a supervivientes clave para que testificaran y condujo a las detenciones de Epstein y Ghislaine Maxwell", señala el avance.

La guionista Sharon Hoffman (Mrs. America, House of Cards) es la encargada de adaptar el libro para la pantalla y ejercerá de productora ejecutiva y coproductora junto a Eileen Myers (American Hostage, Masters of Sex). Además de protagonista, Dern también productora ejecutiva junto a Adam McKay, director conocido por títulos como La gran apuesta o El vicio del poder, dos películas sobre el poder, el abuso institucional y el periodismo de denuncia.

Ha habido múltiples filmes y series sobre el millonario, quien durante años dirigió una red de tráfico sexual de alto perfil en la que estaban implicadas algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, pero todas de ámbito documental. Si el proyecto finalmente encuentra una cadena o una plataforma y sale adelante, sería la primera serie no documental sobre el caso Epstein, que se suicidó en su celda el 10 de agosto de 2019 antes de ser juzgado.