Josh Harnett se enfrenta a un monstruo marino en el inquietante tráiler de Bajo la superficie - NETFLIX

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El 8 de octubre Netflix estrenará Bajo la superficie, una nueva e inquietante serie protagonizada por Josh Harnett (La trampa) tras su puesta de gala el 10 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un impactante tráiler con el actor dando vida a Calvin Penney, un pescador que, atormentado por la muerte de su padre décadas atrás, termina enfrentándose a una desconocida criatura marina.

"Pasé toda mi vida en el agua", afirma Penney al inicio del adelanto mientras dirige su barco para pescar. Seguidamente, una escena muestra a Calvin reencontrándose con su hija adolescente y su novio en el puerto del pueblo costero de Jersey donde vive.

Poco después, las imágenes descubren que algo extraño sucede en las aguas del lugar. Y aunque una bióloga marina (Mackenzie Davis) intenta advertir del peculiar fenómeno marítimo a los ciudadanos, todos, excepto Calvin, parecen tomárselo a guasa.

"Hay algo ahí fuera", asegura Penney observando el radar de su barco. Es entonces cuando las imágenes muestran varias secuencias en las que se percibe algo perturbador. "Manténganse fuera del agua", avisa Calvin seguidamente en otra secuencia, sabiendo que el peligro es real tras contemplar cómo una poderosa fuerza marina hunde la casa flotante en la que se encontraba.

"MITOLOGÍA LOCAL, SUSPENSE Y UN TOQUE DE HUMOR"

"Decidido a mantener a salvo a su hijo Wade (Charlie Heaton) y al resto de su familia, Calvin une fuerzas con una bióloga marina (Mackenzie Davis) que visita la isla para enfrentarse a la criatura y sacar a la luz los secretos enterrados del lugar antes de que sea demasiado tarde. Combinando mitología local, suspense y un toque de humor, esta miniserie de seis episodios explora temas como la familia, la comunidad y el cambio, tanto en su vertiente más inquietante como inevitable", reza la sinopsis.

Bajo la superficie ha sido rodada íntegramente en St. John's, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador. La ficción, creada por Jesse McKeown, quien también ejerce como showrunner, constará de seis episodios y también cuenta en su reparto con Ruby Stokes, Mary Walsh, Kaleb Horn, Rohan Campbell, Natasha Henstridge y la estrella de Stranger Things Charlie Heaton. McKeown, Josh Hartnett, Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Jamie Childs, Louise Sutton y Sharon Hall son los productores ejecutivos.