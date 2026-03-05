Jon Hamm, desquiciado con su nuevo vecino en el tráiler de la temporada 2 de Vicios Ocultos

Jon Hamm, desquicado con su nuevo vecino en el tráiler de la temporada 2 de Vicios Ocultos - APPLE TV

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Vicios ocultos, serie creada por Jonathan Tropper y protagonizada por Jon Hamm, llegará a Apple TV el viernes 3 de abril. Para ir abriendo boca, la plataforma ha presentado el primer tráiler de los nuevos episodios. En el avance, Andrew Cooper, interpretado por Hamm, redobla sus esfuerzos como ladrón de su acomodado barrio, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia.

El tráiler arranca con el protagonista haciendo lo que mejor sabe hacer: robar. En los primeros segundos, se puede ver a Andrew en acción contestando a una llamada, algo que desespera a su cómplice Elena, encarnada por Amanda Peet: "¿Quién coge el teléfono en pleno robo?".

Durante sus más de dos minutos de duración, el avance adelanta los obstáculos que causa la llegada al barrio del nuevo vecino, Owen Ashe, al que da vida James Marsden. "¿Quién es ese tío? Es como... el Gran Gatsby": así lo describen los amigos de Coop al saber que el mismo Owen organiza una fiesta de bienvenida para darse a conocer en el vecindario.

El nuevo personaje encarnado por el nominado al Emmy por la serie Paradise no dudará en ponerle las cosas difíciles a Andrew. "Puedes ayudarme... o pueden detenerte", dice con cierta indiferencia Ashe a Cooper. La detención de Andrew por parte de la policía pone el broche final a un avance que promete guardar tensión e incertidumbre hasta conocer el destino del personaje interpretado por Jon.

El primer capítulo de esta segunda temporada se estrenará en Apple TV el viernes 3 de abril, seguido un nuevo episodio cada viernes hasta completar 10 que componen la nueva entrega el 5 de junio. Junto a Hamm, ganador del Emmy a mejor actor principal por la serie Mad Men, esta segunda temporada de Vicios Ocultos contará con el regreso de Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt y Donovan Colan.

Además de protagonizar la serie, Hamm es productor ejecutivo junto a Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas y Stephanie Laing, quien dirige seis episodios.