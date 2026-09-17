Jessica Chastain protagonizará la serie sobre el escándalo real de mujeres operadas sin anestesia por robo de fentanilo

Archivo - Jessica Chastain recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood - NINA PROMMER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Jessica Chastain encabezará el elenco de The Retrievals (en español, Las recuperaciones), serie de Netflix basada en hechos reales en la que un grupo de mujeres son operadas sin anestesia tras el robo de fentanilo por parte de una enfermera.

Según informa Variety, Chastain dará vida en la serie a Kaitlyn Langford, una mujer que trabajó como historiadora del arte y que llevaba una década "atrapada en un ciclo interminable de tratamientos de fertilidad fallidos".

"Cuando descubre que es una de las víctimas de un desvío ilegal de medicamentos en el Centro de Fertilidad de Yale, se enfrenta a un devastador ajuste de cuentas personal y se convierte en una demandante clave en esta histórica demanda contra Yale", adelanta la sinopsis proporcionada por Netflix.

La oscarizada actriz se unirá así a Emilia Jones (CODA) y Amy Ryan (The Office), cuyo fichaje en la serie se anunció el pasado agosto. Según el servicio de streaming, The Retrievals sigue a "una insólita comunidad de pacientes de fecundación in vitro que se unen para librar una cruzada contra la Universidad de Yale después de que les operaran sin anestesia, debido a que una enfermera les robó el fentanilo".

Según Molly Smith Metzler, showrunner de la serie, el equipo de guionistas dio forma al personaje de Kaitlyn con Chastain en mente desde el principio. "Como intérprete, tiene la excepcional capacidad de transmitir una moderación extrema y una caída libre desenfrenada, a menudo al mismo tiempo. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en lo que Jessica va a hacer con este papel", asegura Metzler, según recoge Variety.

The Retrievals está basada en el pódcast homónimo de The New York Times capitaneado por Susan Burton -que ejerce como productora ejecutiva en la serie de Netflix-, que denuncia el trato que sufren las mujeres en la medicina actual a través de casos reales. Su primera temporada relata el escándalo en el Centro de Fertilidad de Yale, entrevistando a varias mujeres que fueron operadas sin anestesia.

Lila Neugebauer, creadora de la serie La asistenta y que ha trabajado como directora en ficciones como La bestia en mí o No aptos para el trabajo, será la encargada de dirigir el episodio piloto, además de ejercer como productora ejecutiva.

En cuanto a los proyectos que Chastain tiene en su horizonte, el 9 de octubre verá la luz en cines el filme de terror La otra madre, y tiene pendiente el estreno de la serie The Savant, que retrasó su lanzamiento, previsto inicialmente para este 26 de septiembre. Además, también protagonizará la ficción de Apple TV+ The Off Weeks junto a Ben Stiller, que aún no cuenta con fecha de estreno.