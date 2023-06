Jenna Ortega promete que la temporada 2 de Miércoles será menos romántica y más terrorífica

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Netflix ya está preparando la temporada 2 de Miércoles, serie protagonizada por Jenna Ortega. Aún no se conoce su fecha de lanzamiento, pero la actriz ya ha dado algunas pistas sobre los futuros episodios.

Ortega ha participado en una entrega de Variety's Actors on Actors en la que ha dialogado con Elle Fanning. "Hemos decidido que queremos apoyarnos un poco más en el aspecto de terror de la serie. Debido a que es tan alegre, y siendo una serie como esta con vampiros, hombres lobo y superpoderes, no queremos tomarlo demasiado en serio", apuntó.

"Nos desharemos de cualquier interés amoroso y romántico para Miércoles, lo cual es realmente genial", agregó la estrella, refiriéndose al triángulo amoroso que la protagonista vive con Tyler Galpin (Hunter Doohan) y Xavier Thorpe (Percy Hynes White) en la temporada 1.

Ortega no solo protagonizará la segunda entrega, sino que también ejercerá como productora, lo que le dará más poder a la hora de tomar decisiones creativas. "Ya habíamos lanzado muchas ideas, y yo soy muy práctica. Quiero saber qué está pasando. Con un personaje como Miércoles, que es tan querido y una leyenda, no quería equivocarme. Así que trato de tener tantas conversaciones como sea posible. En el set, con los guionistas y Tim Burton, todos nos reuníamos y decidíamos: 'Está bien, ¿qué funciona y qué no?'. Ya era muy colaborativa", expuso.

"Así que en preparación para una segunda temporada, queríamos adelantarnos y asegurarnos de poder comenzar las conversaciones antes. Tengo mucha curiosidad. Quiero ver el vestuario, los nuevos personajes que están llegando, los guiones, y fueron lo suficientemente amables como para dejar que me pusiera el sombrero de productora", agregó.

Asimismo, en Variety's Actors on Actors Ortega reveló cómo su trabajo en Miércoles le ha ayudado a avanzar en su carrera. "Alguien como Miércoles me obligó a salir del cascarón. Al ser una mujer joven en la industria, a veces las personas no te toman tan en serio o no están tan abiertas a negociar. He tenido conversaciones locas con personas en términos de quedarme en mi lugar, de no saber nada porque no soy esto o aquello, o por solo ser una actriz. Te conviertes en un títere. Pero las experiencias más bonitas que he tenido en un trabajo, o los trabajos de los que estoy más orgullosa, siempre han sido aquellos en los que se escucha la voz de todos. En los que todos colaboran", opinó.