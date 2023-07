Invasión Secreta: ¿Ha spoileado Marvel la resurrección de ESE personaje?

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Invasión Secreta, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, ha estrenado ya la primera mitad de sus episodios. En ellos, Nick Furia hace frente a la infiltración Skrull que tiene en jaque a la Tierra. Pero, además, la compañía está sorprendiendo a los fans con impactantes giros de guion.

Sin embargo, a través del material promocional de la serie, el estudio podría haber revelado un nuevo giro en la serie. El tercer episodio concluía con la inesperada muerte de G'iah, la hija de Talos, a manos del malvado Gravik. Un frío disparo en el pecho hacía que la joven Skrull se desplomara y recobrara su forma original, signo inequívoco de que ha fallecido.

Pero, tras esa sangrienta escena, los fans han lanzado la teoría de que G'iah no puede estar realmente muerta. O que de alguna forma resucitará. Y es que en los tráileres de la serie aparecen numerosas escenas de Emilia Clarke que aún no se han visto en Invasión Secreta.

En una de esas secuencias, G'iah entra en un gigantesco complejo lleno de las cápsulas que los Skrulls utilizan para mantener apresados a los humanos a los que suplantan. En otras porta una pistola o llora sobre el cuerpo de alguien mientras unos helicópteros sobrevuelan el cielo. Y, en general, hay varios planos de ella que aún no han aparecido en la serie.

