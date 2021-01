Indignación en los fans de Snowpiercer con el estreno de la 2ª temporada: "Es un desastre pero no puedo parar"

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Los fans ya han podido ver el estreno de la temporada 2 de Snowpiercer, disponible en Netflix. Los fans esperaban que los nuevos capítulos resolvieran algunos de los problemas de la primera entrega, además de aguardar ansiosos la incorporación de Sean Bean, la estrella de Juego de tronos y El señor de los anillos. Sin embargo, los episodios parecen no haber convencido a muchos de los espectadores.

Los fans de Snowpiercer han detectado varios agujeros de guion en el primer episodio. Melanie Cavill (Jennifer Connelly) y Andre Layton (Daveed Diggs) finalmente se cuentran cara a cara con Wilford (Sean Bean), el misterioso ingeniero. Desafortunadamente, a medida que avanza el episodio, los espectadores se toparon con una serie de extravagantes escenas de acción y una trama ilógica.

Un usuario de reddit inició una discusión y propuso una solución simple para detener el motín de Wilfred. "Está bien, no entiendo esto. Podrían haber desacoplado los vagones. ¿Por qué no pudieron simplemente desacoplarlo, o incluso ahora deshacerse de los últimos tres, cuatro o incluso 10 vagones y frenarlos, abrir las ventanas y salir corriendo?", se preguntó ironmanmk42.

"En una de las escenas en el motor, todos los monitores estaban fallando, lo que no tiene sentido desde el punto de vista técnico, pero queda bien en la pantalla", se quejó otro usuario de Reddit.

"Una serie realmente tonta. Una trama que no tiene sentido. Snowpiercer", escribió un usuario en Twitter. "No tiene sentido que haya tantos cristales en una nave que supuestamente está en constante movimiento, con cada trozo de hielo causando turbulencias", comentó otro fan. "No estoy seguro de por qué sigo viendo Snowpiercer. Es un desastre pero no puedo parar", confesó otro tuitero.

"Ver el episodio 2x01 de Snowpiercer me recuerda por qué dejé de verla a mitad de la temporada 1", soltó otro espectador.

Basada en la novela gráfica francesa Le Transperceneige, así como en el thriller de acción de Bong Joon-ho de 2013, Snowpiercer tiene lugar durante un levantamiento de clases en un enorme tren que transporta a los últimos supervivientes de la raza humana.