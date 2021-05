Indignación por la cancelación de Los Irregulares: ¿Por qué Netflix sigue cancelando sus series buenas?"

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Los Irregulares llegó el pasado mes de marzo a Netflix y, poco más de un mes después de su lanzamiento, la plataforma ha anunciado su cancelación. La ficción creada por Tom Bidwell no tendrá una segunda temporada, algo que ha pillado por sorpresa a los fans.

"Los Irregulares sigue a una pandilla de adolescentes callejeros con problemas que son manipulados para resolver crímenes al servicio del siniestro Doctor Watson y su misterioso socio, el esquivo Sherlock Holmes", reza la sinopsis oficial de la serie, protagonizada por Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Henry Lloyd-Huges, Royce Pierreson y Clarke Peters.

Pese a su original premisa y su giro de 180 grados a la figura de Sherlock Holmes, la ficción no ha convencido a los espectadores y ha sido cancelada. Sin embargo, han sido muchos los fans que se han quejado de esta decisión en Twitter.

"Estoy empezando a odiar Netflix", confesó un fan tras conocer la noticia. "No puedo creer que hayan cancelado Los Irregulares. ¿Por qué Netflix sigue cancelando las series buenas?", se preguntó otra espectadora.

"Querido Netflix, por favor, reconsidera cancelar Los Irregulares. Me gustó esa serie lo suficiente como para verla dos veces y fue una de las series que más esperaba en todo el año. La cancelación me entristece", pidió un tuitero.

"Me niego. Hicieron 1972282737 temporadas de Riverdale, que es un asco, y cancelaron Los Irregulares y The Society. No, no no", lamentó una internauta.

"Me enfada tanto que hayan cancelado Los Irregulares. Voy a llorar", "no estoy bien" o "ni siquiera tuve la oportunidad de verla antes de que la cancelaran" son algunos de los comentarios que volcaron los suscriptores de Netflix en Twitter.

