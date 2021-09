Incautan un peluche de Baby Yoda lleno de pastillas en una redada antidroga: "Luke ha sido un mal modelo a seguir"

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

The Mandalorian presentó a Grogu, también conocido como Baby Yoda. El personaje enseguida conquistó a los fans, que seguro que no esperaban que el adorable protagonista de la serie de Star Wars para Disney+ se viera implicado en una redada antidroga.

Según informa WKRN, la policía del condado de Rutherford (Tennessee) acusó a un hombre llamado Zave Garry de posesión de 176 píldoras de fentanilo que estaban escondidas dentro de un peluche de Grogu. El autor supuestamente hizo creer que las pastillas eran de Roxicodone.

El fentanilo es un opioide sintético parecido a la morfina, aunque mucho más potente y con un mayor riesgo de sobredosis. La sustancia bajo la que Garry ocultó las pastillas -Roxicodone- es el nombre comercial de la oxicodona, un analgésico que se prescribe con frecuencia, pero que es ilegal sin receta.

Garry estaba en libertad bajo fianza ya que anteriormente había sido capturado por un delito casi idéntico. De esta manera, sus cargos por posesión de drogas ilegales se incrementaron, al igual que su fianza, que ahora está fijada en 150.000 dólares.

"Estas píldoras no producidas farmacéuticamente son un verdadero peligro para el consumidor debido en parte a los métodos de producción junto con los peligros inherentes del fentanilo", dijo Britt Reed, capitán de policía del condado de Rutherford.

Las reacciones ante la noticia no se han hecho esperar en Twitter. "Baby Yoda ahora es traficante de drogas. Dios mío", comentó un usuario. "Estas drogas están en todas partes, tened cuidado", advirtió otro tuitero. "Luke obviamente ha sido un mal modelo a seguir para Grogu", bromeó otro internauta.

😂Baby Yoda now is drug dealer. Omg. https://t.co/kcPNK7XQA1

This drug is everywhere be careful https://t.co/Hvea62QwtJ #overdose #fentanyl #starwars