¿A Qué Hora Se Estrena The Beauty, La Nueva Serie De Ryan Murphy, En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

The Beauty, la nueva serie de Ryan Murphy, llega a Disney+ este jueves 22 de enero. La ficción, protagonizada por Evan Peters (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer) y Rebecca Hall (Iron Man 3), explora la propagación de una misteriosa droga que permite a cualquiera "ser un bellezón" y que sacude el mundo de la moda por sus aterradores efectos secundarios. Pero... ¿A qué hora se estrena la temporada 1 de The Beauty en Disney+?

"El mundo de la moda se vuelve oscuro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas espantosas y misteriosas. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Peters) y Jordan Bennett (Hall) viajan a París para descubrir la verdad. A medida que profundizan en el caso, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma personas comunes en iconos de perfección física, pero con consecuencias aterradoras", reza la sinopsis oficial.

Tras el lanzamiento simultáneo de los tres primeros episodios este jueves 22 de enero (el miércoles 21 de enero en Estados Unidos y América Latina), los ocho episodios restantes que conforman la temporada 1 de The Beauty irán llegando a la plataforma semanalmente cada jueves hasta completar los 11 de la primera tanda, cerrando su emisión con el estreno de dos episodios en cada una de las dos últimas semanas, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 22 de enero de 2026

- Episodio 2: 22 de enero de 2026

- Episodio 3: 22 de enero de 2026

- Episodio 4: 29 de enero de 2026

- Episodio 5: 5 de febrero de 2026

- Episodio 6: 12 de febrero de 2026

- Episodio 7: 19 de febrero de 2026

- Episodio 8: 26 de febrero de 2026

- Episodio 9: 26 de febrero de 2026

- Episodio 10: 5 de marzo de 2026

- Episodio 11: 5 de marzo de 2026

En cuanto al horario estreno, las tres primeras entregas de The Beauty estarán disponibles en Disney+ a las 18:00 horas del miércoles 21 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). En España, la serie comenzará su andadura en Disney+ a las 3:00 horas de la madrugada del jueves 22 de enero, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Ryan Murphy a las 19:00 horas del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la emisión de The Beauty arrancará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del miércoles será cuando los episodios 1, 2 y 3 de la serie estarán disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la ficción que gira en torno a la belleza como una peligrosa obsesión, estará disponible desde las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la ficción desde las 22:00 horas del miércoles en Disney+.