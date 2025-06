¿A Qué Hora Se Estrena The Bear Temporada 4 En Disney+?

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

The Bear, la exitosa serie protagonizada por Jeremy Allen White, regresa este jueves 26 de junio a Disney+ con su cuarta temporada. A lo largo de diez episodios, el equipo del restaurante tendrá que hacer frente a nuevos desafíos mientras lidian con sus problemas tanto profesionales como personales. Aquellos que quieran conocer el devenir de los protagonistas se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 4 de The Bear?

"En la cuarta temporada de The Bear de FX, Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) siguen adelante, decididos no solo a sobrevivir, sino también a llevar a The Bear al siguiente nivel. Con nuevos desafíos esperándoles, el equipo debe adaptarse, amoldarse y superar las dificultades. Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse", reza la sinopsis oficial.

En cuanto al horario estreno, la cuarta entrega de The Bear estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del miércoles 25 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, los nuevos episodios de la aclamada serie estarán disponibles en Disney+ a las 3:00 horas de la madrugada del jueves 26 de junio, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la aclamada serie de Disney+ a las 19:00 horas del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la temporada 4 de The Bear estará disponible para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del miércoles será cuando los diez nuevos episodios de la ficción estarán disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach continuará desde las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la cuarta temporada de The Bear desde las 22:00 horas del miércoles en Disney+.