¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De The Gentlemen En Netflix? - NETFLIX

MADRID 2, (CulturaOcio)

The Gentlemen: Los señores de la mafia regresa a Netflix este jueves 3 de septiembre con su segunda temporada. La serie creada y dirigida por Guy Ritchie, continuará con Eddie y Susie decididos a consolidar su alianza y expandir su imperio de la droga. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 2 de The Gentlemen en Netflix?

"Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien...", adelanta la sinopsis de los nuevos capítulos.

En cuanto al horario del estreno, la segunda temporada de The Gentlemen estará disponible en Netflix a las 9:00 horas de este jueves 3 de septiembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE THE GENTLEMEN EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la segunda entrega de The Gentlemen a la una de la madrugada del jueves, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del jueves será cuando la serie dirigida y creada por Guy Ritchie llegue a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la temporada 2 de la serie de Netflix a partir de las 4:00 horas de la madrugada del jueves.