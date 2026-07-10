Tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de The Gentlemen, la serie de mafiosos de Guy Ritchie en Netflix - NETFLIX

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

El regreso de The Gentlemen, la serie de mafiosos dirigida y creada por Guy Ritchie, ya tiene fecha en Netflix. La segunda temporada de la ficción británica llegará el próximo 3 de septiembre al servicio de streaming, que ya ha presentado el tráiler e imágenes de los nuevos capítulos.

Y este primer adelanto de la nueva entrega, de apenas minuto y medio de duración, muestra cómo, entre lujosas extentricidades y no pocas secuencias de acción y tiroteos, el rico heredero Eddie Horniman (Theo James) y la resuelta Susie Glass (Kaya Scodelario) continúan con su alianza.

Y ahora, tras la consolidación... llega el momento de expandir el imperio criminal de Bobby Glass, el padre de Susie interpretado por Ray Winstone, del que se encargan. "Ahora tengo una idea más clara de lo que quiero", confiesa Eddie a Susie al final del tráiler. "¿Y qué es lo que quieres?", responde ella. "Todo", sentencia el personaje de James que no dudará inclusyo en enfrentarse a la mafia italiana para llevar a cabo sus planes.

SINOPSIS Y REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE THE GENTLEMEN

"Ha transcurrido un año desde que Eddie y Susie decidieron trabajar juntos en el imperio criminal internacional de Bobby. A medida que la empresa crece, las decisiones de Bobby se vuelven cada vez más erráticas. Ahora, Eddie y Susie deben decidir si intervenir o arriesgarse a perderlo todo. Pero la ambición desmedida nunca acaba bien...", adelanta la sinopsis oficial de la serie cuyo guión firman Guy Ritchie y Matthew Read.

La temporada 2 de The Gentlemen contará, además de con James (Divergente, The White Lotus), Scodelario (Moon, El corredor del laberinto) y Winstone (Infiltrados, Sexy Beast), con el regreso de Joely Richardson (El patriota, Horizonte Final) y Vinnie Jones (Lock and Stock, Snatch: Cerdos y diamantes) en sus respectivos papeles como Lady Sabrina y Geoff, respectivamente.

El reparto de la nueva entrega de la serie lo completan Hugh Bonneville (Pasaba por aquí, La agencia), Benjamin Clementine (Dune, Blitz), Benedetta Porcaroli (El gatopardo, Amanda), Michele Morrone (Otro pequeño favor, La asistenta), Sergio Castellitto (El hombre de las estrellas, Cónclave), Amra Mallassi (Dune: Parte dos, Secuestro en el aire), Tyler Conti (Confía en mí, Safe), el boxeador profesional británico Chris Eubank Jr. y la presentadora, comunicadora y empresaria Maya Jama.