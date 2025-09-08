Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 5 De Solo Asesinatos En El Edificio En Disney+? - DISNEY+ - Archivo

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio, la comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, arranca su andadura en Disney+ este martes 9 de septiembre con el estreno de sus tres primeros episodios. En esta ocasión los tres residentes del Arconia se cruzarán con la mafia de Nueva York. Pero, ¿A qué hora se estrena la temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio en Disney+?

"Tras la muerte de su querido portero Lester en circunstancias sospechosas, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los lleva a los rincones más oscuros de Nueva York, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y misteriosos residentes del Arconia.

Los tres se enfrentan a una creciente división entre la ciudad histórica que creían conocer y una nueva Nueva York que está surgiendo a su alrededor, donde la vieja mafia lucha por mantenerse mientras surgen nuevos jugadores aún más peligrosos", reza la sinopsis oficial.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios, el resto de los diez capítulos que componen la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio irán llegando de forma semanal a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 9 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 9 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 9 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 16 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 23 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 30 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 7 de octubre de 2025

- Episodio 8: 14 de octubre de 2025

- Episodio 9: 21 de octubre de 2025

- Episodio 10: 28 de septiembre de 2025

En cuanto al horario del estreno, la temporada 5 de Solo asesinatos en el edificio estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del martes 9 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la nueva entrega de la exitosa comedia de Disney+ llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario. Así, en México los nuevos episodios de Solo asesinatos en el edificio llegarán a Disney+ a la una de la madrugada del martes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del martes cuando la ficción protagonizada por Steve Martin, Martin Short, y Selena Gomez arranque en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la exitosa comedia de Disney+

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán volver de nuevo al edificio Arconia a partir de las 4:00 horas de este martes.