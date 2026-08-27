¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De Materia Oscura En Apple TV? - APPLE TV

MADRID 27, (CulturaOcio)

La segunda temporada de Materia oscura llega a Apple TV este viernes 28 de agosto. Tras una primera entrega repleta de peligros, realidades alternativas y un final en el que la familia Dessen parecía haber encontrado un lugar seguro, un giro inesperado los obligará a huir de nuevo. Pero... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Materia oscura en Apple TV?

"A medida que la obsesión de Jason (Joel Edgerton) con la Caja se intensifica, la creciente paranoia de Daniela (Jennifer Connelly) amenaza con romper su frágil estabilidad. Mientras tanto, Amanda (Alice Braga) y Ryan (Jimmi Simpson) unen fuerzas en un intento desesperado por volver a casa. Y Blair (Amanda Brugel) está decidida a detener a Dessen, mientras que Leighton (Dayo Okeniyi) persigue sin descanso su visión de crear un mundo perfecto", reza la sinopsis de la ficción.

Esta nueva entrega de la serie contará con un total de 10 episodios. Tras el estreno del primero este viernes 28 de agosto, el resto de los capítulos que conforman la temporada 2 de Materia oscura irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 28 de agosto

- Capítulo 2: 4 de septiembre

- Capítulo 3: 11 de septiembre

- Capítulo 4: 18 de septiembre

- Capítulo 5: 25 de septiembre

- Capítulo 6: 2 de octubre

- Capítulo 7: 9 de octubre

- Capítulo 8: 16 de octubre

- Capítulo 9: 23 de octubre

- Capítulo 10: 30 de octubre

En cuanto al horario de estreno, la temporada 2 de Materia oscura estará disponible en Apple TV a las 18:00 horas del jueves 27 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie basada en la exitosa novela de Blake Crouch, estará disponible en Apple TV a las 3:00 horas de la madrugada viernes 28 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE MATERIA OSCURA EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del primer capítulo de la serie protagonizada por Edgerton y Connelly, junto a Braga, Simpson, Okeniyi, Oakes Fegley y Brugel, a las 19:00 horas del jueves 27 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando Materia oscura vuelva a Apple TV para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el nuevo episodio de la ficción estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la segunda temporada de la serie de Apple TV a partir de las 22:00 horas del jueves.