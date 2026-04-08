Primer vistazo a la temporada 2 de Materia oscura, que ya tiene fecha de estreno en Apple TV - APPLE TV

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

El emocionante thriller de ciencia ficción Materia oscura regresará con una segunda temporada. Para ir abriendo boca, Apple TV ha mostrado un primer vistazo a Joel Edgerton y la oscarizada Jennifer Connelly en los nuevos episodios de la serie basada en la novela homónima de Blake Crouch, que se estrenarán el 28 de agosto.

En la primera de estas imágenes puede verse al matrimonio formado por Jason y Daniela Denssen, los personajes de Edgerton y Connelly, conversando en la cocina. La segunda muestra a ambos junto a su hijo Charlie (Oakes Fegley) en lo que parece ser un bosque oscuro.

Ya la tercera está protagonizada por la psiquiatra Amanda (Alice Braga), uno de los personajes claves de la anterior temporada, y el exitoso físico y amigo de Jason, Ryan (Jimmi Simpson), aunando esfuerzos para volver a su mundo. Por último, aunque no por ello menos importante, la cuarta muestra a la abogada de bioética y amiga de Daniela, Blair Caplan (Amanda Brugel), junto a Leighton Vance (Dayo Okeniyi), quien explora las puertas de las distintas realidades.

New worlds await. #DarkMatter Season 2 premieres August 28. pic.twitter.com/pw9Tg8nMbT — Apple TV (@AppleTV) April 7, 2026

LO INIMAGINABLE ACECHARÁ A LOS DESSEN EN LA TEMPORADA 2

La temporada 1 de Materia oscura se saldó con los Dessen usando la Caja para encontrar un nuevo mundo en el que empezar de cero, tras conseguir escapar de las múltiples variantes de Jason. Los nuevos episodios arrancarán con la familia viviendo felizmente, hasta que, según la descripción ofrecida por Apple TV, lo inimaginable los acechará, obligándolos a huir de nuevo.

"A medida que la obsesión de Jason con la Caja se intensifica, la creciente paranoia de Daniela (Connelly) amenaza con romper su frágil estabilidad. Mientras tanto, Amanda (Braga) y Ryan (Simpson) unen fuerzas en un intento desesperado por volver a casa. Y Blair (Brugel) está decidida a detener a Dessen, mientras que Leighton (Okeniyi) persigue sin descanso su visión de crear un mundo perfecto", reza la sinopsis de esta segunda temporada de la serie.

La segunda temporada constará de 10 episodios y, tras el estreno del primero el próximo 28 de agosto, Apple TV lanzará un nuevo episodio cada viernes, hasta alcanzar el épico final el 30 de octubre. Blake Crouch no solo ejerce como showrunner y productor ejecutivo, sino que también participa como guionista, junto a los productores ejecutivos Matt Tolmach, Richard Lederer y Jacquelyn Ben-Zekry. Asimismo, Joel Edgerton y Jennifer Connelly, además de protagonizar la serie, participan también como productores ejecutivos.