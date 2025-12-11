El campamento para Machos Alfa abre sus puertas en el tráiler de la temporada 4 - NETFLIX

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Machos Alfa, comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, vuelve con una cuarta temporada, que verá la luz en Netflix el 9 de enero. La plataforma de streaming ha lanzado un tráiler esta nueva entrega, compuesta por seis episodios, en la que los protagonistas deconstruyen su masculinidad en un campamento... ¿para volver a construirla?

El avance muestra a los cuatro amigos en un campamento más que particular, donde "primero se deconstruyen y luego van a perder la virilidad que perdieron al deconstruirse". Sus cometidos en este peculiar retiro irán desde comer un filete crudo como "putos animales" hasta abrazarse entre ellos.

"Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio... y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana", reza la sinopsis de la cuarta temporada.

Protagonizan esta nueva entrega de Machos Alfa, compuesta por seis episodios, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd. La dirección de la serie corre a cargo de Laura Caballero, creada por ella y su hermano, Alberto Caballero, y producida por Contubernio Films.