¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De Clanes En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Este viernes 3 de abril llega a Netflix la segunda temporada de Clanes, serie protagonizada por Clara Lago (Ocho apellidos vascos) y Tamar Novas (El desorden que dejas). Una segunda entrega que, ambientada tres años después, estará compuesta por seis episodios, que verán la luz simultáneamente en la plataforma de streaming. Así, los fans de la ficción se están haciendo la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena en Netflix la temporada 2 de Clanes?

"Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padín. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel", adelanta la sinopsis oficial de la segunda temporada.

En cuanto al horario del estreno, los nuevos episodios de Clanes estarán disponibles en Netflix a las 0:00 horas de este viernes 3 de abril, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este viernes 3 de abril. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA CLANES TEMPORADA 2 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regreso Clanes tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los nuevos capítulos de la serie a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora, la ficción llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 3 de abril, los seis episodios de la segunda temporada de Clanes se podrán ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la serie estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando la segunda entrega de Clanes esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).