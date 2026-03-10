Clara Lago y Tamar Novas, enfrentados en el tráiler de la temporada 2 de Clanes

Clara Lago y Tamar Novas, en bandos opuestos en la temporada 2 de Clanes - NETFLIX

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Clanes, serie protagonizada por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas), llegará a Netflix el próximo 3 de abril. Para amenizar la espera, la plataforma ha lanzado el tráiler oficial de esta segunda tanda de episodios.

Una segunda temporada en la que, a pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana, interpretada por Lago, y Daniel, a quien da vida Novas, volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico y esta vez en bandos opuestos.

El tráiler, de casi dos minutos de duración, comienza con Ana, quien se ve obligada a regresar a Cambados, hablando por teléfono: "No puedo pasarme la vida escondiéndome". "Me han encontrado", alerta el personaje de Lago mientras comienza a ser perseguida por dos hombres en plena calle.

A continuación, se muestra una escena en la que Ana negocia con un miembro del clan de los Padín. "Después de que usted haga eso, vamos a estar en paz", dice el Padín, que le encomienda a Ana la misión de montar un laboratorio de droga en Galicia. El personaje encarnado por Clara Lago se ve obligada a aceptar la oferta.

Con Ana colaborando para el clan enemigo, Daniel embarca una última vez para echarle una mano a su padre. Cuando se reencuentra con Ana y tras retomar su histora de amor, el personaje de Novas descubre los secretos de la protagonista.

"Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padín. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel", adelanta la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Los episodios de esta nueva entrega serie están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez. Además, Luis Zahera (Animal, As bestas) se une a la ficción y al elenco encabezado por Clara Lago y Tamar Novas. También completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada), entre otros.