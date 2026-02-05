¿A Qué Hora Se Estrena Salvador En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Este viernes Salvador, serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, llega a Netflix. En sus seis capítulos, la ficción creada por Aitor Gabilondo, responsable de éxitos como Entrevías o Patria, sigue la historia de padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi y se acerca a ese mundo radical para intentar rescatarla. Un punto de partida muy atractivo que hace que muchos fans se pregunten: ¿A qué hora se estrena Salvador en Netflix?

"Durante un violento enfrentamiento entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, consigue llegar hasta su hija Milena, que ha resultado herida y está atrapada en un grupo que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó", señala la sinopsis oficial de la serie.

En cuanto al horario del estreno, Salvador estará disponible en España en Netflix a las 9:00 horas del viernes 6 de febrero. Una hora antes, a las 8:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la nueva serie de Aitor Gabilondo a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora Salvador llegará a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas, la nueva serie de Netflix dirigida por Daniel Calparsoro (Asalto al Banco Central, Hasta el cielo: La serie) se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 4:00 horas, Salvador estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas cuando los seis capítulos de la serie protagonizada por Luis Tosar, Claudia Salas, Leonor Watling y Patricia Vico estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).