¿A qué hora se estrena Respira temporada 2 de Netflix?

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Respira, la ficción médica española, llega a Netflix este viernes 31 de octubre. Esta nueva entrega volverá a estar protagonizada por Blanca Suárez, Manu Ríos y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros, y supondrá el debut interpretativo del cantante Pablo Alborán. Aquellos que estén interesados se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Respira en Netflix?

"El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, un cambio que sacude los principios y convicciones de su equipo médico. Tras salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra el cáncer y estrechando lazos con Néstor (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez), por su parte, trata de recuperar la confianza que la caracteriza y no consigue decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos).

Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) podría encontrar en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro le obliga a tomar una decisión un tanto cuestionable. Y, por si fuera poco, la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), amenaza con desestabilizarlo todo aún más, si cabe...", reza la sinopsis oficial de la nueva entrega.

En cuanto al horario del estreno, la temporada 2 de Respira estará disponible en España en Netflix a las 8:00 horas del viernes 31 de octubre. Una hora antes, a las 7:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias. Eso supondrá que la ficción médica llegará a Estados Unidos a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles).

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar del debut de Pablo Alborán como actor a partir de la una de la madrugada del viernes. También a esa hora la temporada 2 de Respira llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, la ficción protagonizada por Blanca Suárez, Manu Rios y Aitana Sánchez-Gijón se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia. A las 3:00 horas, la nueva entrega de Respira estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York).

Será a las 4:00 horas cuando los nuevos episodios de Respira estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).