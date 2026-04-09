¿A qué hora se estrena el regreso de Malcolm in the Middle en Disney+?

Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena Malcolm: De Mal En Peor, El Regreso De Malcolm In The Middle, En Disney+? - DAVID BUKACH/DISNEY+ - Archivo

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Malcolm: de mal en peor llega a Disney+ este viernes 10 de abril reuniendo al reparto de la serie original, Malcolm in the Middle, encabezado por Frankie Muniz y Bryan Cranston. La ficción está compuesta por cuatro episodios, que aterrizarán simultáneamente en la plataforma.

"Después de mantenerse a sí mismo y a su hija alejados de su familia durante más de una década, Malcolm se ve arrastrado de nuevo a su círculo cuando Hal y Lois le exigen que acuda a la fiesta de su 40 aniversario", reza la sinopsis de la serie.

¿A QUÉ HORA LLEGA LA SECUELA DE MALCOLM A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, Malcolm: de mal en peor estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del viernes 10 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la secuela de Malcolm in the Middle llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regreso de Malcolm tendrá otro horario. Así, en México, la serie llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del viernes cuando los cuatro episodios de Malcolm: de mal en peor estén disponibles en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la serie en Disney+.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el regreso de Malcolm desde las 4:00 horas de este viernes.