Hilarante tráiler del regreso de Malcolm in The Middle 19 años después - DISNEY+

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Casi dos décadas después de su final, Malcolm in the Middle regresa con la mayoría de su elenco de la serie original a Disney+/Hulu con Life Still Unfair. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un hilarante y nostálgico tráiler de esta nueva entrega en la que Malcolm (Frankie Muniz), ahora padre de una hija (Keeley Karsten), se reúne con el resto de su familia.

"Mi vida es genial ahora. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme lejos de mi familia", afirma un Malcolm ya adulto y trajeado en su oficina al comienzo del adelanto. Seguidamente, el personaje de Muniz contempla horrorizado, junto al árbol de Navidad en el salón de su antigua casa, cómo su madre, Lois (Jane Kaczmarek), su hermano Francis (Christopher Masterson) y dos chicas adolescentes arrastran a una persona agazapada por el pasillo.

Y es que tanto Malcolm como su hija Leah, quien comparte, además de su sarcástico sentido del humor, la impulsividad e inteligencia de su padre, se verán arrastrados al caos cuando Hal (Bryan Cranston) y Lois les pidan acudir para celebrar el 40 aniversario de su boda. "Malcolm ha estado escondiéndose de esta familia intencionadamente durante años", reprocha y afirma Lois delante de Francis y su acompañante, Piama (Emy Coligado).

"No puedes pasar el resto de tu vida escondiéndote y negar que tu familia existe", le dice Tristan (Kiana Madeira) mientras conducen un coche con Leah. "Funcionó a la perfección hasta que aparecieron", asegura él. Es entonces cuando una escena muestra a Lois buscando a su hijo, escondido en el baño de un restaurante de lujo, intentando que no lo encuentre.

En ese momento, el avance muestra a Hal furioso y golpeando a una persona en el salón de su casa con una máquina de escribir antes de dar paso a una escena que reúne a Malcolm y su familia al completo, incluyendo a Dewy, al que ahora interpreta Caleb Ellsworth-Clark, y Reese (Justin Bertfield), en un salón de bodas con caras de circunstancia, llenos de confeti por todo el cuerpo, asumiendo que son un desastre.

"Malcolm y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois requieren su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de bodas", reza la sinopsis oficial.

Linwood Boomer, el creador de la serie original, regresa como guionista y productor ejecutivo de Malcolm in The Middle: Life's Still Unfair, que estará compuesta de cuatro episodios. La ficción también cuenta en su elenco con Craig Lamar Traylor, Vaughan Murrae, Todd Giebenhain y Anthony Timpano, entre otros.