¿A Qué Hora Se Estrena El Pacificador (Peacemaker) 2X03 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Pacificador (Peacemaker) continúa su andadura en HBO Max este viernes 5 de septiembre con el estreno de su tercer episodio. Y, con las múltiples posibilidades multiversales abiertas para el personaje interpretado por John Cena, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de la temporada 2 de El Pacificador?

Tras la muerte del doble de Chris (Cena) en el episodio anterior se abren múltiples posibilidades, ya que el personaje de Cena puede adoptar la identidad este en otra realidad. Todo apunta a que el Pacificador tratará de acercarse a la variante de Emilia Harcourt, de la que está enamorado. Por otra parte, el capítulo profundizó en el personaje de Rick Flag Sr. (Frank Grillo), reforzando su condición de antagonista y allanando el terreno para su gran choque con Chris.

Tras el estreno del primer episodio el pasado viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 3 la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 4 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 5 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su tercer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador continúe con su tercera entrega para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo episodio de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 3 de la nueva tanda de episodios de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.