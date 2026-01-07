¿A Qué Hora Se Estrena Él Y Ella En Netflix? - NETFLIX

Madrid, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Él y ella, la miniserie protagonizada por Tessa Thompson (Thor: Love and Thunder) y Jon Bernthal (The Punisher), llega a Netflix este 8 de enero con el estreno simultáneo de sus 6 episodios. La ficción sigue a Anna, una periodista estancada en su trabajo que decide dar un giro a su vida e investigar un misterioso asesinato en su pueblo natal. Pero... ¿A qué hora se estrena Él y ella en Netflix?

"Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él ('HIS') y la de ella ('HERS'), lo que significa que siempre hay alguien que miente", reza la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, El y Ella estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 8 de enero, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la nueva miniserie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este jueves 8 de enero. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción dirigida por Anja Marquardt y William Oldroyd, verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de lo nuevo de la plataforma de la "ene" roja tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los 6 episodios de la serie a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora, el thriller de Netflix llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 8 de enero, la producción protagonizada por Thompson y Bernthal, se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando Él y ella esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).