¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy?

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Los premios Emmy, máximos galardones de la televisión, celebran su 75.ª edición este lunes 15 de enero desde el Peacock Theater del centro de Los Ángeles, California. Una gala en la que, tras triunfar en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la última temporada de Succession parte como la gran favorita de la noche con 14 nominaciones.

The White Lotus, Ted Lasso, The Bear, The Last of Us o Bronca son otros de los títulos que acumulan más candidaturas en unos Emmy atípicos en su fecha. Y es que, a raíz de las huelgas de actores y de guionistas en Hollywood, la ceremonia correspondiente a 2023, que como suele ser habitual se iba a celebrar en el mes de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión decidió posponer los premios hasta este lunes 15 de enero.

La gala de los Emmy, que contará con el actor y cómico estadounidense Anthony Anderson como maestro de ceremonias, arrancará a las 17:00 horas, hora local de Los Ángeles, Estados Unidos. Lo que supone que la ceremonia tendrá lugar a partir de las 2:00 de la madrugada del lunes al martes, según la hora peninsular española.

Los premios se podrán seguir a través de Movistar Plus+ a una hora antes, a partir de la 1:00 de la madrugada, conectará con la alfombra roja del Peacock Theater y, ya a patir de las 2:00 horas la gala en dos de sus canales, Series por Movistar+ y el propio Movistar+

En Latinoamérica será TNT y HBO Max quien se encargue de la retransmisión cuyo horario variará en los diferentes países según su zona horaria. Así, la gala de los Emmy se podrá ver a partir de las 19:00 horas del lunes en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala o El Salvador.

Una hora más tarde, a las 20:00 la gran gala de la televisión arrancará en Colombia, Perú, Panamá o Ecuador. Mientras que no será hasta las 22.00 horas de la noche cuando la ceremonia de los premios que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión se pueda ver en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.